Мэрия Еревана будет конфисковывать товары уличных продавцов

13 июн. 20:43

Мэрия Еревана ужесточает борьбу с уличной торговлей: городские власти ввели в обращение законопроект, предусматривающий конфискацию незаконно продаваемой продукции, - сообщает пресс-служба столичного муниципалитета.

С 2019 по 2022 годы в рамках проверок специальных служб мэрии Еревана было составлено 3583 протокола о незаконной торговле, а общая сумма штрафов с нарушителей составила свыше 80 млн драмов (около $190 тыс), хотя до сих пор ими выплачено менее половины суммы, - передает Sputnik Армения.

Как отметил вице-мэр армянской столицы Сурен Григорян, конфискация товара - крайний шаг, однако сейчас он является единственным эффективным методом решения проблемы.

Более мягкие методы не работают, правонарушителей штрафуют, предупреждают, однако через какое-то время они снова начинают торговать на улицах.

Напомним, штраф за незаконную уличную торговлю в Ереване составляет от 70 до 100 тыс драмов (около $150 - $210), повторный штраф - около 200 тыс драмов (около $450).