Эрдоган запустил процесс строительства нового газопровода

13 июн. 20:29

Турция сегодня приступила к укладке газопровода по дну Черного моря у берегов республики, старт строительству дал турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

"Мы очень рады, что достигли столь критически важной стадии добычи газа в Черном море. В первом квартале 2023 года в нашу национальную газотранспортную систему поступит 10 млн кубометров газа. Мы надеемся, что газовое месторождение Сакарья достигнет пика добычи [газа] в 2026 году", - сказал он в эфире телеканала TRT, передает ТАСС.

Открытие газового месторождения в Черном море - историческое событие, осуществленное полностью за счет внутренних ресурсов, страна рассматривает энергетику как ключ к региональному сотрудничеству, а не арену для напряженности и противостояния", - заявил Эрдоган, добавив: четвертое буровое судно страны, которое направится на освоение газовых запасов Черного моря, будет названо "Абдулхамид Хан" в честь последнего правителя Османской империи.

Напомним, 21 августа 2020 года Эрдоган объявил, что Турция обнаружила в Черном море крупные запасы природного газа. К 2023 году власти рассчитывают начать его поставки на внутренний рынок.