В Pegasus Airlines объяснили, почему отменяют авиарейсы в Баку

13 июн. 20:15

Турецкая бюджетная авиакомпания Pegasus Airlines с июля приостанавливает продажу билетов по маршруту Баку - Аланья - Баку, выполняющимся сейчас трижды в неделю - по средам, пятницам и воскресеньям, - рассказали в азербайджанском представительстве лоукостера.

Такое решение принято в связи со стратегическим планированием, а вот запланированные на период до 29 июня рейсы будут осуществлены в соответствии с расписанием, - уточнили в представительстве, передает Sputnik Азербайджан.

Билеты, купленные на последующие числа, рекомендуется вернуть, - посоветовали в представительстве, уточнив, что изменения не коснулись маршрутов Pegasus Airlines по направлениям Баку - Измир - Баку и Стамбул - Гянджа - Стамбул.