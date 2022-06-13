Испания и юг Франции страдают от экстремальной жары

Вторая экстремальная жара в этом году охватывает Испанию и юг Франции, когда температуры достигают максимума, который обычно не регистрируется до июля или августа. Эксперты говорят, что летние периоды жары теперь случаются раньше и чаще.

Французский государственный гидрометцентр Météo France сообщил, что температура уже превысила 35°C вблизи Средиземного моря и будет повышаться еще больше с середины недели, поскольку горячие воздушные массы перемещаются на север, а в некоторых частях юго-запада и долины Роны температура достигает 39°C, пишет британская The Guardian. Ожидается, что даже в Эльзасе, Бретани и в районе Большого Парижа температура превысит 30°C, сказал синоптик Патрик Галуа, добавив, что в четверг во французской столице температура может достичь 35°C.

Галуа сказал, что такие события очень редко происходили в июне и только в конце месяца. "Если прогноз подтвердится, это будет рекорд с точки зрения того, насколько рано это произошло", - сказал он. По его словам, предыдущие эпизоды экстремальных температур в июне, например, в 2005 и 2017 годах, не наступали раньше 18 июня.

Температурный пик должен быть достигнут между четвергом и субботой, сообщил Méteo France, добавив, что он подпитывается атлантической системой низкого давления между Азорскими островами и Мадейрой, что способствует подъему теплого воздуха в Западной Европе. Помимо устойчивых необычно высоких дневных температур столбик термометра вряд ли упадет ниже 20°C в нескольких районах в течение ночи, что позволит квалифицировать этот эпизод как период сильного зноя. Чтобы экстремальная жара была официально классифицирована как зной, температура должна превышать установленные дневные и ночные значения, которые варьируются от региона к региону, в течение непрерывного периода не менее трех дней.

В соседней Испании в начале июня температура была самой высокой за последние 20 лет: в выходные дни в Севилье и близлежащей Кордове было зарегистрировано 40°C, 42°C в долине Гвадиана в Эстремадуре и 43°C в других частях южной Испании. "Мы сталкиваемся с необычно высокими температурами для июня", - сказал представитель государственного метеорологического управления Aemet, добавив, что последний эпизод был третьим по времени за всю историю наблюдений и первым, который произошел так рано с 1981 года.

По словам синоптика, глобальное потепление означает, что лето в Испании началось на 20-40 дней раньше, чем 50 лет назад. Прошлый год был самым жарким и засушливым в Испании за всю историю наблюдений: в провинции Кордова температура достигла рекордного уровня 47,4 °C.

Эпизоды экстремальной жары последовали за самым жарким маем за всю историю наблюдений во Франции и Испании. Во Франции в мае в некоторых частях юга была зафиксирована температура, превышающая 38°C - это примерно на 17°C выше, чем в среднем за сезон.

Южные города Альби, Тулуза и Монтелимар сравнялись или даже превзошли свои предыдущие рекорды в мае, зарегистрировав 33,7°C, 33,4°C и 33,8°C, в то время как даже северо-западная Нормандия достигла 27°C, побив майский рекорд 1922 года.

В Испании масса горячего и сухого воздуха из Африки привела к "исключительно высоким" дневным температурам на 10-15°C выше некоторых местных средних значений за месяц во время майской жары "чрезвычайной и исключительной интенсивности".

В августе прошлого года в андалузском городе Монторо в Испании была зафиксирована самая высокая температура за всю историю - 47,4 °C. Рекорд Франции был зарегистрирован во время европейской жары 2019 года, когда в Верарге в департаменте Эро температура достигла 46°C.

Засуха также становится все более серьезной проблемой: 35 французских департаментов уже ввели ограничения на воду. По данным национальной метеорологической службы Ipma, к концу мая почти вся Португалия находилась в состоянии "сильной засухи".

Май был самым жарким в стране с 1931 года, со средней температурой более чем на 3°C выше, чем обычно, и со средним количеством осадков чуть менее 9 мм - это примерно 13% от нормального уровня. Чуть более 97% территории Португалии находится в состоянии "сильной засухи". "Дефицит осадков соответствует тенденции последних 20 лет, отмеченной более частыми засушливыми периодами в результате изменения климата", - сказала Ванда Пирес, климатолог Ipma, добавив, что на этой неделе температура в Португалии также может достичь 40°C.