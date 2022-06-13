СКР проверит все ФАПы в горных селах Дагестана

13 июн. 19:58

Сотрудники Следственного комитета России (СКР) проверят появившуюся в федеральном СМИ информацию о нарушениях в фельдшерско-акушерских пунктах (ФАП) в отдаленных районах Дагестана – такое поручение дал председатель ССКР Александр Бастрыкин.

Недавно в эфире "Пятого канала" вышел сюжет о плачевном состоянии фельдшерско-акушерских пунктах в горных селах Дагестана. Открытые несколько лет назад медпункты стоят без медицинского оборудования, а медицинские отходы собирают в подсобное помещение, а потом сжигают. У медиков нет возможности оказывать необходимую помощь, что иногда приводит к тяжелым последствиям для здоровья местных жителей, - передает "АиФ-Дагестан".

Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СК по Дагестану Анатолию Щурову провести проверку обнародованным в сюжете фактам и доложить о ситуации, - говорится сообщении ведомства.