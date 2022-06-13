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В Анталье подсчитали число прилетевших на отдых туристов

В Анталье подсчитали число прилетевших на отдых туристов

С начала года турецкую Анталью посетили свыше трех миллионов туристов, прибывших в страну воздушным транспортом.

"В Анталью с 1 января по 12 июня 2022 года воздушным транспортом прибыло 3 104 300 туристов. Их общее число с начала года увеличилось на 227% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда этот показатель составил 949 182 человек", - сообщает турецкое информационное агентство Anadolu.

Только с 1 по 12 июня в туристическую столицу Турции прибыло 688 993 гостей, что больше показателя за аналогичный период прошлого года на 241%, - говорится в сообщении.

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