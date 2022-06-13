Российские и белорусские клиенты не смогут торговать ценными бумагами в США

13 июн. 19:28

Американский брокер Interactive Brokers (IBKR) ввел ограничения для российских и белорусских клиентов из-за санкций Евросоюза, - сообщает компания.

"В целях соблюдения данных санкций клиенты IBKR, которые являются гражданами России и Белоруссии или проживают в этих странах, а также российские и белорусские юридические лица теперь не смогут открывать новые позиции (длинные или короткие) с ценными бумагами ЕС", - пишет в сообщении IBKR, передает РИА Новости.

Ограничения вступают в силу сегодня по окончании рабочего дня.

Напомним, Евросоюз ранее ввел ряд антироссийских санкций, запрещающих листинг услуг на площадках ЕС для ценных бумаг, выпущенных госкомпаниями из РФ. Кроме того, под запрет попало оказание услуг физическим и юридическим лицам из России с ценными бумагами, выпущенными после 12 апреля.

В мае Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры ограничил доступ к британскому сайту Interactive Brokers. При этом доступ к американскому сайту брокера не ограничивался, однако Банк России опубликовал на своем сайте список компаний с признаками нелегальной деятельности, в число которых как нелегальный профессиональный участник рынка ценных бумаг вошел и Interactive Brokers Group.