Чеченские старейшины помирили две семьи кровников (ВИДЕО)

13 июн. 19:15

Семья Мидаевых простила Магомеда Гучигова, виновного в гибели их сына, - сообщает ЧГТРК "Грозный".

Примирение двух семей произошло в городе Курчалой. На улице, где живут Мидаевы, собралась тысяча человек - кадии, богословы, старейшины. С нравоучительной речью выступил перед собравшимися председатель Совета алимов республик СКФО Хож-Ахмед-Хаджи Кадыров. Ответный спич на чеченском языке от лица виновной стороны произнес заместитель муфтия Ансар Хетиев, - передает "АиФ-Ставрополье".

Преступник, уже отсидевший срок за свое злодеяние 10-летней давности, пришел на церемонию в плаще с капюшоном, который по традиции откинули родственники погибшего. Они приняли слова извинения, но отныне Гучиговы должны будут относиться к Мидаевым с особым почтением и вниманием.

Церемония завершилась совместной молитвой.

Комиссия по примирению враждующих семей, объявивших кровную месть, работает в Чечне более 10 лет, за это время она уладила множество конфликтов.