У Польши закончилось оружие?

13 июн. 18:57

Власти Польши попросили у союзников срочно восполнить недостаток оружия, переданного страной Украине, - заявил сегодня президент Польши Анджей Дуда на совещании с руководством министерства национальной обороны республики в Варшаве.

"Мы предоставляем Украине самую крупную военную помощь, которую когда-либо мы предоставляли другому государству. Мы являемся главной страной, передающей тяжелое вооружение. Мы говорим о сотнях танков, боевых машин, артиллерии, а также дронов, ПЗРК, сотнях тысяч боеприпасов, запасных частях и другого оборудования. Это поставило перед министром обороны реальную необходимость пополнения вооружения", - сказал Дуда, передает РИА Новости.

Польша передавала Украине технику стоящую на вооружении у нее самой.

"Мы передали свое. Мы не передавали со складов, не передавали от кого-то другого, а передали то, что имели, считая, что это необходимо. Это не только вопросы нашего вооружения. Это также огромные расходы со стороны нашего государства. Мы считаем, что это минимум $1,7 млрд в виде только военной помощи", - пояснил польский президент.

Поскольку закупка нового вооружения – процесс длительный, теперь Польша просит союзников предоставить ей бывшую в употреблении технику.

"Мы нуждаемся в быстром восполнении. Поэтому мы просим сегодня всех наших союзников, чтобы передали нам вооружение, и не обязательно новое. Наоборот. Мы готовы принять и бывшую в употреблении технику", – добавил Дуда.