СМИ: Россия обошла Саудовскую Аравию по поставкам нефти в Индию

13 июн. 18:44

Россия в мае стала вторым крупнейшим поставщиком нефти в Индию, - пишет агентство Рейтер со ссылкой на собственные источники.

"Россия стала вторым крупнейшим поставщиком нефти в Индию в мае, сместив Саудовскую Аравию на третье место, но все еще уступая Ираку, который остается на первом месте", - отмечает агентство, передает РИА Новости.

В мае индийские нефтеперерабатывающие предприятия получали около 819 тыс баррелей российской нефти в день, что является самым высоким показателем за все месяцы. В апреле он составлял примерно 277 тыс.

Общий импорт нефти в Индию в мае составил 4,98 млн баррелей в сутки – это самый высокий показатель с декабря 2020 года, который вызван ростом спроса на топливо в стране.