Власти Казахстана могут ускорить процесс регистрации брака

13 июн. 18:28

Власти Казахстана рассматривают вопрос о сокращении месячного срока для регистрации брака до 15 календарных дней, - сообщили в пресс-службе Минюста страны.

Согласно нормам действующего законодательства, сейчас заявление о вступлении в брак подается за месяц до государственной регистрации брака. Для многих пар это слишком долгий срок, а для его сокращения необходимо прилагать дополнительные документы, - передает Sputnik Казахстан.

С введением новых поправок к закону у брачующихся будет возможность сокращения срока регистрации брака вплоть до одного дня при наличии уважительных причин, таких как беременность, рождение ребенка, непосредственная угроза жизни одной из сторон и другие особые обстоятельства, которые будет необходимо подтвердить соответствующими документами, а также справками с медицинских учреждений, места работы либо учебы.

За последние 10 лет в Казахстане наблюдается устойчивая тенденция увеличения количества зарегистрированных браков. В 2018 году заключено 138 876 браков, в 2019 - 139 735, в 2020 из-за пандемии – 129 165, в 2021 - 140 762.

