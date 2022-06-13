АЗС Shell в Москве сменили заправки "Лукойла" под брендом Teboil

13 июн. 18:15

Заправки, купленные "Лукойлом" у компании Shell, уже начали появляться в Москве под финским брендом Teboil.

Обновленная АЗС была замечена на Рязанском проспекте, на ней убрали фирменную ракушку Shell и заменили ее красным логотипом Teboil. Вместо усовершенствованного топлива V-Power, принадлежащего британско-нидерландской компании, на заправке нового бренда теперь можно залить Аи-95+, Аи-98+ и ДТ+, - передает РИА Новости.

Неделей ранее "Лукойл" сообщал, что будет развивать сеть автозаправочных станций в России под новым топливным брендом Teboil и уже приступил к поэтапному ребрендингу заправок. Для новых АЗС будут разработаны новые брендированные виды инновационного топлива и собственная программа лояльности, интегрированная с действующей программой "Лукойла".