МВД: в праздновании Дня России поучаствовали более 3,5 млн россиян

13 июн. 17:56

В различных акциях, посвященных празднованию Дня России, приняли участие более 3,5 млн человек по всей стране, - сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"Во всех регионах нашей страны состоялись мероприятия, посвященные Дню России – концерты, фестивали, салюты. В общей сложности прошло свыше 4,3 тыс праздничных акций, в которых приняли участие более 3,5 млн человек", - рассказала Волк, добавив, что общественный порядок и безопасность граждан обеспечили около 43,6 тыс сотрудников МВД России, а также военнослужащие Росгвардии, представители народных дружин и работники частных охранных организаций, передает РИА Новости.