СМИ: Германия не готова отказаться от российской нефти

13 июн. 17:44

Берлин стремится как можно скорее укрепить независимость от поставок российской нефти и газа, но это "требует времени, есть серьезные практические проблемы", - заявил на прошедшем саммите ЕС канцлер Германии Олаф Шольц, пишет издание Handelsblatt cо ссылкой на участников саммита.

"На последнем саммите ЕС в Брюсселе канцлер Олаф Шольц удивил своих коллег подробным докладом об энергетической дилемме Германии. На предыдущих встречах лидеров ЕС политик СДПГ всегда был неразговорчив, но теперь он был конкретным. Шольц заверил, что федеральное правительство делает все возможное, чтобы как можно быстрее снизить зависимость от российской нефти и газа. Однако есть серьезные практические проблемы", - написала газета, передает РИА Новости.

Одна из таких проблем - нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Шведте, Бранденбург, который принадлежит немецкой "Роснефти" - дочерней компании концерна "Роснефть". Завод, перерабатывающий только российскую нефть, снабжает топливом большую часть восточной Германии, включая аэропорт Берлина - в регион из Шведта поступает 90% ископаемого топлива.

"Пока федеральному правительству не удалось обеспечить работу НПЗ без российской нефти", - пишет издание.