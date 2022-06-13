Израильтян попросили не летать в Турцию

13 июн. 17:27

Израиль призывает своих граждан воздержаться от полетов в Турцию, если в этом нет жизненной необходимости, заявил министр иностранных дел Израиля Яир Лапид.

"После событий последних недель в Турции и после серии попыток иранских терактов против израильтян, отправившихся на отдых в Стамбул, призываем израильтян не летать в Стамбул и, если у вас нет жизненной необходимости, не летать в Турцию вообще. Если вы уже находитесь в Стамбуле, возвращайтесь в Израиль как можно скорее", - сказал Лапид на заседании парламентской фракции "Еш Атид", передает РИА Новости.

Террористические акты готовились против израильтян, отправившихся в отпуск, "террористы целенаправленно выбирают израильских граждан, чтобы похищать или убивать их. Это может произойти с кем угодно. Это реальная и непосредственная опасность. Если вы запланировали полет в Стамбул - отмените. Никакой отпуск не стоит вашей жизни и жизни ваших близких. Прислушайтесь к рекомендациям, которые мы выпускаем, мы постоянно обновляем инструкции в соответствии с оценкой ситуации", - добавил министр.