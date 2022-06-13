Эрдоган прочит Турции роль одного из центров мирового экспорта

13 июн. 17:10

Несмотря на то, что спецоперация России на Украине вызвала рост цен на энергоносители и оказала негативное влияние на планы правительства Турции, которой пришлось отложить на конец года достижение краткосрочных задач в сфере экономики, у страны прекрасные перспективы в плане экспорта, - заявил сегодня, выступая на 39-м съезде Ассамблеи экспортеров Турции в Стамбуле, президент Реджеп Тайип Эрдоган.

"Если раньше ежемесячный объем экспорта Турции не превышал $3 млрд, то сегодня речь идет о $20 млрд в месяц. Нет никакой преграды для удвоения объема экспорта. Несмотря на определенные вызовы, мы уверенно движемся к этому показателю", - сказал турецкий лидер, передает турецкое информационное агентство "Анадолу".

Власти Турции воспринимают каждого из 100 тыс экспортеров в качестве "добровольного дипломатического представителя" за рубежом, а Турция уверенно превращается в один из центров мирового экспорта, - отметил Эрдоган.

По итогам года объем поставок турецкой продукции за рубеж превысит $250 млрд. Мы полны решимости вывести Турцию в число 10 ведущих экономик мира", - подчеркнул он, напомнив, что одной из целей турецкого правительства было доведение объема экспорта до $500 млрд.

Также глава турецкого государства также заверил, что, начиная с июля текущего года, в инфляции в стране будет фиксироваться позитивная динамика.