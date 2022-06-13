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Эрдоган прочит Турции роль одного из центров мирового экспорта

Эрдоган прочит Турции роль одного из центров мирового экспорта

Несмотря на то, что спецоперация России на Украине вызвала рост цен на энергоносители и оказала негативное влияние на планы правительства Турции, которой пришлось отложить на конец года достижение краткосрочных задач в сфере экономики, у страны прекрасные перспективы в плане экспорта, - заявил сегодня, выступая на 39-м съезде Ассамблеи экспортеров Турции в Стамбуле, президент Реджеп Тайип Эрдоган.

"Если раньше ежемесячный объем экспорта Турции не превышал $3 млрд, то сегодня речь идет о $20 млрд в месяц. Нет никакой преграды для удвоения объема экспорта. Несмотря на определенные вызовы, мы уверенно движемся к этому показателю", - сказал турецкий лидер, передает турецкое информационное агентство "Анадолу".

Власти Турции воспринимают каждого из 100 тыс экспортеров в качестве "добровольного дипломатического представителя" за рубежом, а Турция уверенно превращается в один из центров мирового экспорта, - отметил Эрдоган.

По итогам года объем поставок турецкой продукции за рубеж превысит $250 млрд. Мы полны решимости вывести Турцию в число 10 ведущих экономик мира", - подчеркнул он, напомнив, что одной из целей турецкого правительства было доведение объема экспорта до $500 млрд.

Также глава турецкого государства также заверил, что, начиная с июля текущего года, в инфляции в стране будет фиксироваться позитивная динамика.

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