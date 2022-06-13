Лидеры сербов отказались подписать резолюцию Совбеза ООН по Украине

13 июн. 16:58

Член президиума Боснии и Герцеговины (БиГ) от сербов Милорад Додик, лидер Социалистической партии и министр промышленности, энергетики и горного дела Республики Сербской БиГ Петар Джокич, а также лидер движения "Объединенная Сербская" Ненад Стевандич сегодня провели встречу в Брюсселе с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем, в ходе которой отказались присоединятья к резолюции Совбеза ООН по Украине.

"Мы не приняли преамбулу документа, представленного в начале встречи, о том, что БиГ присоединяется к резолюции Совбеза ООН, которая утверждает факт "агрессии на Украину". Это был один из тяжелых вопросов, и мы договорились, что не примем этого. Мы также указали, что Республика Сербская требует проведения слушаний и принятия решения о позиции БиГ по украинскому кризису и что никакие обязательства пока не приняты", - приводит заявление Додика Радио и телевидение Республики Сербской, передает РИА Новости.

Ранее дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель сообщил, что страны-кандидаты Северная Македония и Албания, а также подписавшая соглашения о стабилизации и ассоциации с ЕС Босния и Герцеговина согласовали свою внешнюю политику с решениями Совета ЕС по ограничительным мерам Брюсселя в отношении России из-за операции на Украине.