СМИ: здоровье Байдена не позволит ему пойти на второй срок

13 июн. 16:44

Маловероятно, что президенту США Джо Байдену удастся избраться на второй срок главы государства из-за пожилого возраста и сопутствующих проблем со здоровьем, - пишет The American Conservative.

"Александр Гамильтон в "Записках Федералиста" писал об "энергии в исполнительной власти" как о неотъемлемом атрибуте хорошего правительства. Обладает ли Байден с его шаркающей походкой, регулярными ляпами, физическим и когнитивным упадком тем, о чем писал Гамильтон?" – задается вопросом автор материала, передает РИА Новости.

Политическая карьера Байдена сейчас находится в непростой ситуации - существует высокий риск провалиться на промежуточных выборах. Американцы недовольны растущей инфляцией, напрямую обвиняя в этом Белый дом.

"Возраст играет свою роль. Клинтону было 50 лет, когда он переизбирался в 1996 году. Обаме был 51 год, когда он переизбирался в 2012 году. И оба были на пике своей политической силы. Байдену в день выборов 2024 года будет без двух недель 82 года", - говорится в статье.

Наиболее вероятный сценарий для Байдена выглядит удручающе. После поражения на промежуточных выборах демократическая партия сама попросит Байдена снять его кандидатуру в 2024 и выдвинет новых более молодых кандидатов из числа прогрессистов, - полагает аналитик.