Иран обсуждает с Саудовской Аравией вопросы хаджа

13 июн. 16:14

Иран и Саудовская Аравия продолжают переговорный процесс, и сейчас он сосредоточен вокруг вопроса о возможности паломничества в Мекку для иранцев, - заявил сегодня официальный представитель иранского МИД Саид Хатибзаде.

"На текущий момент мы сконцентрированы на вопросе хаджа", - отметил он, отвечая на вопрос о текущем состоянии переговоров между Ираном и Саудовской Аравией, передает ТАСС.

Согласно консультациям, которые прошли между Организацией хаджа и паломничества Ирана и саудовскими учреждениями и чиновниками, иранские паломники отправляются в Мекку.

"Наши усилия сконцентрированы на том, чтобы хадж прошел спокойно и без происшествий", - добавил он.

Напомним, в течение последних двух лет Тегеран и Эр-Рияд вели переговоры о возможности нормализации отношений, состоялось пять встреч в Багдаде, последняя из которых состоялась в апреле текущего 2022 года.