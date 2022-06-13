Тейп восстановит в родовую башню в Ингушетии 

13 июн. 15:53

В Ингушетии будет отреставрирована средневековая родовая башня за счет тейпа Котиевых, роду которых на принадлежит, сообщили в пресс-службе управления культурного наследия правительства Ингушетии.

Уточняется, что башня находится в высокогорном башенном поселке Верхний Оздик.

"Сбор средств на проведение работ по сохранению своей родовой башни, разрушенной в 1986 году, организовали представители тейпа Котиевых Восстановительные работы начаты с боевой и примыкающей к ней жилой башни", - цитирует слова представителя пресс-службы управления культурного наследия ТАСС.