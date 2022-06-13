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Тейп восстановит в родовую башню в Ингушетии 

Тейп восстановит в родовую башню в Ингушетии 

В Ингушетии будет отреставрирована средневековая родовая башня за счет тейпа Котиевых, роду которых на принадлежит, сообщили в пресс-службе управления культурного наследия правительства Ингушетии. 

Уточняется, что башня находится в высокогорном башенном поселке Верхний Оздик. 

"Сбор средств на проведение работ по сохранению своей родовой башни, разрушенной в 1986 году, организовали представители тейпа Котиевых Восстановительные работы начаты с боевой и примыкающей к ней жилой башни", - цитирует слова представителя пресс-службы управления культурного наследия ТАСС. 

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