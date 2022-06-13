В Нур-Султане вспыхнул серьезный пожар

13 июн. 15:41

Квартира загорелась на правом берегу Нур-Султана, сообщает пресс-служба департамента по чрезвычайным ситуациям столицы.

Пожар вспыхнул по улице Мустафина 13/1. В 16:56 по местному времени спасатели выехали по сигналу о возгорании.

"По прибытию пожарных установлено, что горит балкон на уровне пятого этажа на площади 10 квадратных метров. Также от данного пожара пострадали балконы шестого и седьмого этажей. Пострадавших нет", - сказано в сообщении.

Пожар удалось ликвидировать в 17:30. В тушении участвовали 22 спасателя и 4 единиц техники столичного ДЧС.