"Зенит": киргизский бренд не будет шить форму для нас

13 июн. 15:35

Питерский "Зенит" опроверг информацию о том, что спортивная фирма из Киргизии будет шить форму для футболистов клуба.

Прежний технический спонсор ранее приостановил сотрудничество с клубом из Санкт-Петербурга.

"Представители клуба действительно находятся в Бишкеке с рабочим визитом, но речь вовсе не идет об экипировке для ФК "Зенит", - сказано в сообщении.

Глава Российско-Киргизского фонда развития Артем Новиков ранее заявил, что киргизская компания Bigser Sport будет шить спортивную форму "Зенита".