НАТО: удивлены позицией Турции по вступлению Швеции и Финляндии

13 июн. 15:14

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не ожидал столь жесткой позиции Анкары в отношении в отношении членства Финляндии и Швеции быстрое вступление в альянс, не ожидала жесткой позиции со стороны Турции.

"Раньше в ходе процесса мы не имели никаких оснований полагать, что в этом вопросе будут какие-либо проблемы, - сказал он, отметив, что "озабоченности Турции" не являются чем-то новым.

Далее он назвал Анкару важным союзником, который указывает на обеспокоенность в сфере безопасности. "Мы должны обратить на это внимание", - отметил Столтенберг, выразив надежду, что в течение разумного срока" разногласия будут устранены.

Также генсек НАТО сообщил, что его цель состоит в том, чтобы скорее принять в альянс Финляндию и Швецию. "Это все еще может пройти быстро по сравнению с другими процессами вступления ", - подчеркнул Столтенберг.

Кроме того, он надеется, что стороны обязательно придут к компромиссу во время саммита НАТО в Мадриде, который состоится в конце июня.

"Озабоченность Турции в контексте борьбы с терроризмом легитимна, поскольку никто из союзников по НАТО не пострадал от терактов сильнее, чем Турция", - заключил Столтенберг.