Карагандинских вымогателей отправили в тюрьму

13 июн. 14:42

Казыбекбийский районный суд Караганды осудил двоих мужчин, которые вымогали 150 тыс тенге у сотрудника полиции, сообщает пресс-служба департамента полиции Карагандинской области

Досудебное расследование в отношении жителей Караганды началось 27 октября 2021 года. Как установило следствие, двое мужчин 28 и 29 лет связались с полицейским и потребовали выплатить им 150 тыс тенге.

"Полицейский обратился в управление собственной безопасности департамента полиции области с заявлением о привлечении вышеуказанных лиц к уголовной ответственности. В ходе проведения негласных следственных действий сотрудники задержали подозреваемых. При этом у злоумышленников были изъяты вещественные доказательства их противоправной деятельности", - сказано в сообщении.

В начале марта, все собранные материалы дела были переданы в суд. В ходе их рассмотрения мужчин признали виновными в вымогательстве. Оба признали свою вину и получили по 3,5 года лишения свободы.