Грузия станет совладельцем "Боржоми"

13 июн. 14:29

Грузинский премьер Ираклий Гарибашвили сообщил, что правительство страны станет совладельцем предприятия по производству минеральной воды "Боржоми".

Он отметил, что в настоящее время переговоры о передаче пакета акций компании государству уже завершены.

"Мы успешно завершили переговоры с акционерами "Боржоми". Акции нам будут переданы безвозмездно. После этого наше государство станет совладельцем нашего, как говорится, национального достояния – "Боржоми", - цитирует Гарибашвили "Известия".

По его словам, кроме пакета акций IDS Borjomi Georgia, владеющей заводом по розливу минеральной воды, правительство получает право участвовать в управлении компании.