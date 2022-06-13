Ситуация в Украине может лишить Японию риса

Фермеры Японии намерены сократить производство риса и переключиться на пшеницу и сою на фоне роста цен на зерно на фоне ситуации в Украине, сообщает Japan Today со ссылкой на правительственный опрос.
"Фермеры переключаются на производство пшеницы и сои, поскольку мировые цены на них растут", - сказал представитель министерства.
По его словам, спрос на сою и пшеницу в настоящее время высок.
Издание пишет, что из 47 префектур Японии 37 готовы сократить посевные площади для риса.
Кроме того, по данным Japan Today, сейчас 80% пшеницы и 90% сои, которые необходимы японцам, импортируются, а стоимость их резко возросла, так как основными производителями являются Россия и Украина.