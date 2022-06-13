Ситуация в Украине может лишить Японию риса

13 июн. 14:16

Фермеры Японии намерены сократить производство риса и переключиться на пшеницу и сою на фоне роста цен на зерно на фоне ситуации в Украине, сообщает Japan Today со ссылкой на правительственный опрос.

"Фермеры переключаются на производство пшеницы и сои, поскольку мировые цены на них растут", - сказал представитель министерства.

По его словам, спрос на сою и пшеницу в настоящее время высок.

Издание пишет, что из 47 префектур Японии 37 готовы сократить посевные площади для риса.

Кроме того, по данным Japan Today, сейчас 80% пшеницы и 90% сои, которые необходимы японцам, импортируются, а стоимость их резко возросла, так как основными производителями являются Россия и Украина.