Грузия продолжит евроинтеграцию в случае отказа предоставления статуса кандидата

13 июн. 13:46

Грузия продолжит политику евроинтеграции, даже если ей дадут статус кандидата в члены ЕС, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе.

"Если решение будет таковым, что нам не предоставят статус кандидата, мы все равно продолжим путь евроинтеграции для того, чтобы попасть в большую семью, которая называется Европой и Евросоюзом", - сказал он, выразив надежду на положительный исход.

Каладзе также коснулся темы резолюции Европарламента о положении СМИ в Грузии, в которой присутствует призыв введения санкций против основателя "Мечты" Бидзины Иванишвили из-за "негативного влияния на грузинскую демократию. По его словам, резолюция является оскорбительной.

Стоит добавить, что авторы принятой резолюции также призвали грузинские власти освободить экс-главу государства Михаила Саакашвили и бывшего гендиректора оппозиционного телеканала "Мтавари архи" Нику Гварамию.