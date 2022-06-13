Футболисты "Зенита" будут носить форму от киргизской компании

13 июн. 13:32

Киргизская компания Bigser Sport будет шить спортивную форму для футболистов питерского "Зенита", сообщил глава Российско-Киргизского фонда развития Артем Новиков.

"Футбольный экипировочный центр "Зенит Премьер Футбол" и киргизский бренд спортивной моды Bigser Sport подписали договор на пошив формы", - цитирует Новикова "Интерфакс".

Он отметил, что соглашение достигнуто во время Международной многоотраслевой деловой миссии российских компаний, которая состоялась в Бишкеке.

Бренд Bigser Sport появился в 1991 году, имеет представительства в России и Казахстане. Компания является экипировочным спонсором сборной Киргизии на Олимпийских и Азиатских играх.