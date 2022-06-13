В ДТП с автобусом на Кубани пострадали шестеро пассажиров

13 июн. 13:21

В результате столкновения КАМАЗа и маршрутного автобуса на Ростовском шоссе в Краснодаре пострадали шестеро человек, сообщает отдел пропаганды краевого УГИБДД.

"В 06:30 мск маршрутный автобус Hyundai Counti, двигавшийся из Краснодара в Найдорф наехал на стоящий на обочине справа по ходу движения КАМАЗ. В автобусе на момент ДТП находилось 11 пассажиров, 6 из них предварительно пострадало, детей нет", - сказано в сообщении.

Всем пострадавшим оказана медицинская помощь на месте, госпитализация не потребовалась.

Уточняется, что грузовик стоял на обочине без нарушения правил дорожного движения.