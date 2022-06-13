13 июн. 13:06

ЗАГ: Узбекский авиаперевозчик продлил дополнительные рейсы в Сочи

Авиакомпания Uzbekistan Airways продлила дополнительные рейсы из Ташкента и Намангана в Сочи до 31 июля, сообщает пресс-служба авиаперевозчика.

Компания с 24 февраля с 24 февраля отменила рейсы из Ташкента в Ростов-на-Дону и Краснодар из-за закрытия аэропортов в городах. С 3 марта авиакомпания увеличила частоту рейсов из Ташкента и Намангана в Сочи.

"Uzbekistan Airways сообщает о продлении вылетов из городов Узбекистана в Сочи", - сказано в сообщении.

В пресс-службе добавили, что с 1 по 31 июля рейсы Ташкент – Краснодар – Ташкент, Ташкент – Ростов-на-Дону – Ташкент, Наманган – Краснодар – Наманган будут по-прежнему приземляться в Сочи.