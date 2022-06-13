В Казахстане назвали средний размер пенсий

13 июн. 12:30

Средний размер пенсий в Казахстане (с учетом базовой пенсионной выплаты) составил 105 189 тенге, сообщает пресс-служба Минтруда и соцзащиты населения республики.

В ведомстве отметили, что по данным на 1 июня в Казахстане проживает 2 млн 246 тыс пенсионеров. С начала 2022 года жителям республики выплатили пенсий на сумму свыше 1,2 трлн тенге.

В мае из госбюджета на пенсионные выплаты выделили 235,4 млрд тенге, из них на выплату базовой пенсии – 71,3 млрд тенге, солидарной пенсии – 163,2 млрд тенге.