В Казахстане резко подорожало дизельное топливо

13 июн. 12:19

Стоимость бензина в мае в Казахстане возросла на 4,7%, рост продолжается третий год, сообщает Energyprom.kz.

По данным экспертов портала, цены на ДТ выросли аж на 41,5% - это при том, что два года подряд оно становилось дешевле.

Средние розничные цены на бензин АИ-92 в мае составили 178 тенге за литр, стоимость АИ-95/96 - 210 тенге, АИ-98 - 232 тенге, дизельное топливо – 234 тенге.

Самый дорогой бензин марки АИ-92 был выявлен в Петропавловске – 182 тенге, самый дорогой АИ-95/96 обнаружен в Алматы – 215 тенге за литр, АИ-98 – в Костанае (238 тенге).

Дешевле всего бензин стоил в Атырау, где литр бензина АИ-92 продавали за 168 тенге, АИ-95/96 – 201 тенге, АИ-98 – 227 тенге. В Актау АИ-95/96 стоил тоже 201 тенге, в Караганде и Уральске – АИ-98 (227 тенге).

Стоит добавить, что летнее ДТ дороже всего стоило в Костанае и Петропавловске (260 тенге за литр), дешевле – в Шымкенте (225 тенге).