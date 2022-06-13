В ЕС заявили о необходимости диалога с Россией

13 июн. 12:55

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Европе необходимо приложить максимум усилий для сохранения контактов с российской стороной.

"Россия продолжит свое существование, и важно четко определить, как мы намерены с ней жить. Это будет очень трудно, но мы должны взаимодействовать с русскими на этом континенте. Необходимо продолжать говорить с Россией", - приводит его слова РИА Новости.

Боррель напомнил о поездках канцлера Австрии Нехаммера в Москву в апреле, и главы Африканского союза Маки Салла в Сочи в начале июня. Также, по его словам, представители генсека ООН находятся в России, пытаясь разрешить вопрос с экспортом украинского зерна.

Ранее французский лидер Эммануэль Макрон, говоря о постоянных контактах с российским президентом Владимиром Путиным, заявил, что "нельзя унижать Россию, чтобы в тот день, когда боевые действия прекратятся, мы могли найти выход с помощью дипломатии". Позицию французского лидера поддержала бывший кандидат в президенты республики Марин Ле Пен.