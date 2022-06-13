В России за сутки выявили менее трех тыс случаев COVID-19

13 июн. 11:49

За минувшие сутки в России выявили 2 996 новых случаев заражения коронавирусом – впервые с 14 апреля 2020 года

В Москве новых случаев 180, в Санкт-Петербурге - 203, в Подмосковье - 108. В Краснодарском крае - 28, в Ставропольском крае - 27, в Крыму - 25, в Дагестане - 2, в Кабардино-Балкарии - 6, в Адыгее - 1, в Карачаево-Черкесии - 4, в Чечне - 8, в Ингушетии - 3, в Северной Осетии - 3.

Общее число инфицированных в России достигло 18 379 583.

Госпитализированы за сутки 724 человека. Выздоровели – 3 684 пациента, за все время - 17 798 245.

Умерли за сутки 56 человек, с начала пандемии – 380 076.