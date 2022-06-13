Юнец из Узбекистана провалился в скважину и провел в ней сутки

13 июн. 11:08

Мальчик из Кашкадарьинской области провел в узком артезианском колодце почти сутки, сообщает пресс-служба МЧС Узбекистана.

По данным пресс-службы, 12 июня в 14:01 по местному времени, в службу спасения региона позвонил житель Чирокчинского района, о том, что его сын оказался в безводном артезианском колодце глубиной 25 м. Диаметр скважины – 20 см.

"В результате спасательной операции ребенок был извлечен из колодца сегодня в 10:25. Состояние ребенка – удовлетворительное", - сказано в сообщении.

В ведомстве отметили, что в спасательной операции принимала участие спецтехника МЧС. Мальчика извлекли из скважины, сделав боковое отверстие в колодце.