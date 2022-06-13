Путин принял Назарбаева в Москве

13 июн. 10:02

Российский лидер Владимир Путин провел встречу в Москве с бывшим главой Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, который поздравил президента РФ с Днем России, сообщает пресс-служба Назарбаева.

"Нурсултан Назарбаев встретился с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и поздравил его с Днем России", - сказано в сообщении.

Также в пресс-службе отметили, что "в ходе дружеской встречи первый президент Казахстана и президент России обменялись поздравлениями по случаю 30-летия установления отношений между двумя государствами". Кроме того, политики напомнили о развитии двустороннего сотрудничества на основе равноправного диалога.

"Стороны пожелали друг другу крепкого здоровья, благополучия, выразив уверенность в дальнейшем продолжении сложившихся дружественных контактов во благо процветания народов Казахстана и России", - добавили в пресс-службе.