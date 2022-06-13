Обзор СМИ Кавказа 6 - 12 июня

Газета "Дагестанская правда" сообщает, что готовится к запуску первый в республике завод по производству гранулированных комбикормов для птицеводства. Предприятие призвано решить проблему одного из слабых звеньев отрасли – кормовой базы. На сегодня в себестоимости птицеводства на корма приходится 75% затрат.

Проект реализует ООО "Батыр-бройлер" - предприятие полносистемного производства в сфере агропромышленного комплекса. Как рассказал его учредитель Аштар Батыров, оборудование будет использоваться преимущественно турецкого производства, но есть ряд отечественных компонентов. Все составляющие на уже месте, идут монтажные работы. "Строительство было начато в конце 2021 года, рассчитываем до июля текущего года ввести завод в эксплуатацию", – сказал Батыров.

По экспертным оценкам, объем использованных кормов всего птицеводства республики в прошлом году превысил 115 тыс. тонн. Мощность нового завода рассчитана на производство 63 тыс. тонн гранулированных комбикормов в год. Преимущество применения этих кормов заключается в том, что птица будет получать оптимизированное количество питательных веществ, поскольку гранула имеет одинаковый состав и включает все необходимые питательные элементы. Это позволяет обеспечить высокую эффективность откорма. Другой плюс использования гранулированных кормов – при термической обработке подавляются штаммы патогенной микрофлоры, что снизит затраты на ветеринарию. Среди других плюсов: удобство транспортировки кормов, возможность их автоматической раздачи. За последний год на предприятии увеличили инкубационные возможности с 17 до 25 млн яиц. До 2–2,5 млн суточных цыплят используют здесь для нужд самого предприятия, остальное поголовье реализуют в республике и за ее пределами. Предприятие может перерабатывать до 40 тыс. тонн мяса с выпуском сотни наименований высококачественных мясных изделий.

Сегодня Дагестан обеспечивает себя мясом птицы на 57%. Как отмечают в Минсельхозпроде РД, ввод в эксплуатацию завода по производству гранулированных комбикормов – это очередной важный этап по выводу регионального агропрома на более высокий конкурентный уровень.

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Газета "Кабардино-Балкарская правда" информирует, что на минувшей неделе в Кабардино-Балкарии с рабочей поездкой находился министр спорта РФ Олег Матыцин, который ознакомился с ходом реализации в республике федерального проекта "Спорт – норма жизни" национального проекта "Демография". Вместе с главой республики Казбеком Коковым, членами правительства и руководством Зольского района он осмотрел физкультурно-оздоровительный комплекс "Победа" в Залукокоаже. Спортивное сооружение было построено в конце 2019 года и сразу стало центром притяжения детей и молодежи Зольского района. В учреждении есть универсальный спортзал, плавательный бассейн и тренажерный зал, работают секции дзюдо, вольной борьбы, плавания. На его строительство из федерального и регионального бюджетов было выделено больше 90 млн рублей. Общая площадь ФОКа превышает 2000 кв. метров.

С 2019 года в КБР построили шесть физкультурно-оздоровительных комплексов и 48 плоскостных сооружений. Сейчас строится спорткомплекс для занятий современным пятиборьем, крытый каток с искусственным льдом в Нальчике, а также футбольное мини-поле с искусственным покрытием в Нижнем Чегеме. Строительство спорткомплекса для занятий современным пятиборьем планируется завершить в 2024 году. Ввод в эксплуатацию крытого катка с искусственным льдом планируется на 2024 год.

В этом году при содействии Минспорта РФ в рамках реализации федеральных проектов "Спорт – норма жизни" и "Бизнес – спринт (Я выбираю спорт)" приобрели спортивное оборудование и инвентарь на сумму свыше 5 млн рублей, на укрепление материально-технической базы спортивных организаций были выделены около 18 млн рублей, на сумму 5 млн рублей поставлены комплекты спортивного оборудования для тестирования норм ГТО. По федеральному проекту планируется закупка спортивно-технологического оборудования для двух "умных" спортивных площадок стоимостью порядка 27 млн рублей каждая, которые будут установлены в Чегеме и Кенделене. На реализацию этого проекта до 2024 года республике из федерального бюджета будет предоставлено 152 млн рублей.

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Карачаево-Черкесия стала победителем грантового конкурса правительства РФ и получит 342 млн рублей на развитие туротрасли, сообщает местная газета "День республики". КЧР вошла в число более двадцати регионов-победителей первого этапа конкурса. Туристическая отрасль КЧР получит федеральную господдержку в размере 342,1 млн рублей. Финансирование осуществляется в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства". На поддержку реализации общественных инициатив, направленных на развитие туристической инфраструктуры региона выделено 150,6 млн рублей, на осуществление государственной поддержки развития инфраструктуры туризма 107,5 млн рублей и на поддержку общественных инициатив на создание модульных некапитальных средств размещения, в том числе кемпингов и автокемпингов – 84 млн рублей. Средства будут направлены на обустройство пляжей, кемпингов, разработку цифровых путеводителей и формирование доступной туристской среды для путешественников с различными формами инвалидности. "Карачаево-Черкесия не просто вошла в список регионов-победителей, она его возглавила по объему выделенных средств. Все полученные средства будут направлены на грантовую поддержку инициатив по созданию и развитию туристической инфраструктуры в республике. Теперь мы можем объявить конкурс на региональном уровне и выбрать грантополучателей среди предпринимателей, задействованных в сфере туризма", – отметил министр туризма и курортов КЧР Расул Текеев. Всего правительство РФ планирует направить на реализацию региональных инициатив более 3,5 млрд рублей.

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По данным Ассоциации туроператоров РФ, Абхазия стала вторым по популярности после Турции зарубежным направлением для отдыха в 2021 году. Тот год стал рекордным по числу посетивших Абхазию. Это примерно 1,5 млн. туристов, включая однодневные экскурсионные группы и самостоятельных автотуристов, пишет портал "Абхазия-информ".

По данным Минтуризма за 2021 год, в республике функционирует 683 объекта размещения на 36591 койко-мест. По сравнению с 2019 годом количество объектов увеличилось на 60%, койко-мест на 44%. Курортный сезон в Абхазии начинается в мае и заканчивается в конце октября. Примерная стоимость проживания на одного человека при двухместном размещении в отелях с системой "все включено", на 7 ночей, в июне составляет от 15 до 30 тыс. рублей, в июле и августе от 30 до 50 тыс. рублей, в "бархатный сезон" от 25 тыс. рублей. Стоимость проживания в частном секторе начинается от 1000 рублей за номер в сутки. По словам министра туризма Теймураз Хишба, в 2022 году из-за событий в мировой экономике в среднем цены могут подняться на 20-30%. Спрос на абхазское направление приближается к доковидному периоду.

Повышаются цены на экскурсии сфере. Так, с 1 мая стоимость входного билета на КПП Рица поднялась на 100%, в Новоафонской пещере на 40%. Эта мера позволит решить вопрос с проведением ремонтных работ в административных помещениях Новоафонского комплекса и завершить уже начатые. Ремонтно-подготовительные работы ведутся и на объектах размещения. К началу курортного сезона открываются новые объекты: бальнео лечебный комплекса "Амра" в Гаграх, отель "Апсны" в курортном поселке Бамбора на 200 номеров, пансионат "Нарт" на 268 номеров, отель "Гранд отель Сухум", обновленный Дом отдыха "Золотые Пески" в Пицунде и другие. Все это оказывает положительное влияние на развитие курортной сферы республики и в будущем обеспечит стабильный спрос на отдых. С 5 мая впервые за долгие годы был запущен туристический теплоход "Грифон" из Сочи в Сухум. Теплоход вмещает 120 пассажиров, стандартный билет стоит 2500 рублей, детский – 1500 рублей. Путешествие занимает 3 часа 15 минут.

Слабыми сторонами туристической сферы республики, по словам министра, считается ярко выраженная сезонность туризма, устаревшая материально-техническая база коллективных средств размещения, низкий уровень сервиса в гостиницах, качество услуг транспортных компаний, недостаток квалифицированных специалистов и профессионально-подготовленного обслуживающего персонала. Сюда относятся также непривлекательная туристическая атмосфера, неухоженность городов, отсутствие объектов развлечения, навигации для туристов, не всегда доброжелательное отношение к ним.

К сильным сторонам министр отнес выгодное географическое положение, наличие уникальных и разнообразных природно-ландшафтных условий и ресурсов, что позволяет развивать практически все виды туризма (пляжный, рекреационный, культурно - познавательный, деловой, медицинский, экологический, сельский туризм, морские круизы), доступность сразу нескольких видов транспорта (водного, автомобильного и железнодорожного), наличие уникальных объектов туристического показа, благоприятные природно-климатические условия с мягкой зимой и жарким летом.

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Экологи Южной Осетии обеспокоены ущербом, наносимым главной водной артерии республики - реке Большая Лиахва, предприятиями, не соблюдающими экологические нормы, пишет газета "Южная Осетия". По словам руководителя общественной экологической организации "Зеленая Алания" Залины Габаевой, в реке в последнее время значительно сократилось количество форели. Причиной стало безответственное отношение к природе со стороны компаний, занимающихся добычей песчано-гравийной смеси, а также сбросом в Лиахву неочищенных сточных вод. Это также создает серьезные риски для распространения различных инфекционных заболеваний. Ранее Габаева с коллегами выявила, что сточные воды из двух жилых корпусов в поселке Знаур сбрасываются в реку Проне без предварительной очистки. Очистные сооружения не функционируют из-за нехватки денег для их обслуживания.

Заместитель председателя Комитета геологии, экологии и природопользования Алан Харебов предостерег, что безответственное отношение к окружающей среде может иметь необратимые последствия. Он напомнил, что через территорию РЮО проходит Гагра-Дзауский тектонический разлом. Если не соблюдать экологические требования, то дно реки может истощиться и Большая Лиахва в таком случае уйдет в этот разлом. Комитет считает необходимым полностью перенести добычу песчано-гравийной смеси из русла Большой Лиахвы в другие, более подходящие для этого места и провести рекультивационные работы по ее берегам. Многие автосервисы по замене моторного масла, тормозной жидкости, ряд автомоек и другие также не соблюдают экологические требования к утилизации своих отходов, отчего сильно загрязняется окружающая среда. Харебов отметил, что в Южной Осетии пока благоприятная экологическая ситуация, но есть возможности для выпуска экологически чистой пресной воды, а также лечебных минеральных вод, экологически чистых сельхозпродуктов. Все это можно успешно экспортировать с большой экономической выгодой. У республики отличный потенциал для экотуризма, что может стать конкурентным преимуществом республики и принести значительные прибыли.