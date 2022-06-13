Ночной велофестиваль в Москве принимает заявки

13 июн. 5:45

Началась регистрация на ночной велофестиваль в Москве, информирует департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

"Мы открываем регистрацию на ночной велофестиваль 9 июля. Дресс-код этого года - "неоновая вечеринка". Готовьте светоотражатели, флуоресцентную одежду и светящиеся украшения", - сообщили в пресс-службе.

Заезд начнется в 20.00, сбор участников "неоновой вечеринки" - в 18:30 на Суворовской площади.

"По поручению мэра Москвы Сергея Собянина мы продолжаем привлекать москвичей к здоровому образу жизни. <…> Приглашаем всех участвовать, проехать по вечерней Москве на велосипеде в компании единомышленников - особенно приятно", - отметил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.