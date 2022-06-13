В КЧР заработал крупнейший в стране Центр молодежного инновационного творчества

13 июн. 2:45

Крупнейший в России Центр молодежного инновационного творчества (ЦМИТ) открылся в городе Черкесске Карачаево-Черкесии (КЧР), рассказал ТАСС замдиректора центра "Мой бизнес", куратор ЦМИТ КЧР Ренат Хатуаев.

По его словам, в центре будут проводить практические занятия, мастер-классы и развивающие мероприятия по 3D-прототипированию и моделированию, робототехнике и программированию.

"Самый большой в стране Центр молодежного инновационного творчества открылся сегодня в Карачаево-Черкесии, в День России и в Год 100-летнего юбилея республики. Основные задачи ЦМИТ - это обучение детей и молодежи с использованием современного оборудования по заданным направлениям в Школах проектирования и прототипирования, программирования, робототехники, 3D-визуализации, в видеолаборатории, также в Школе лидерства", - сообщил он.