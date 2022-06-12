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Шольц призвал Германию освободиться от зависимости от РФ

Шольц призвал Германию освободиться от зависимости от РФ

Канцлер Германии  Олаф Шольц заявил, что страна должна быстро и безопасно обрести независимость от РФ в области энергоснабжения, во время своего выступления на экономическом форуме в Бад-Зааровею

Кроме того, он выразил поддержку Восточной Германии в вопросе преодоления последствий антироссийских санкций. "Старая формула, согласно которой Россия является надежным экономическим партнером [Германии] даже в кризисных ситуациях, больше не применяется", - подчеркнул он, передает ТАСС со ссылкой на газету Die Welt.

Далее Шольц отметил, что Германия должна обрести независимость от российских энергоносителей "как можно скорее, но и так безопасно, как это необходимо".

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