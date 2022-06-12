В Железноводске займутся музыкальной терапией

12 июн. 21:45

Число колонок для музыки в Курортном парке Железноводска будет увеличено, сообщил глава города Евгений Бакулин.

По его словам, план по размещению аппаратуры уже готов для территории перед Пушкинской галереей. В дальнейшем будет "озвучена" вся Каскадная лестница.

Бакулин отметил, что музыка, звучащая из колонок, мешать отдыхающим не будет. "Легкие ненавязчивые мотивы служат исключительно в терапевтических целях. А в дальнейшем, мы будем использовать колонки как терапию пением птиц, для лечения бессонницы и ускорения восстановительных процессов в реабилитации", - сказал он.