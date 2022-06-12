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Эрдоган исключил возможность проведения досрочных выборов в Турции

Эрдоган исключил возможность проведения досрочных выборов в Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о том, что возможность проведения досрочных президентских и парламентских выборов в республике исключена.

"Выборы пройдут в июне следующего года. В ноябре (как заявляет лидер основной оппозиционной Народно-республиканской партии Кемаль Кылычдароглу - прим. ред.) досрочных выборов не будет, господин Кемаль. Вы сначала подготовьтесь и сообщите, будете ли вы кандидатом на президентских выборах. Если не будете, то объявите вашего кандидата", - при водит слова Эрдогана ТАСС.

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