Иран ожидает "стратегических связей" с Индией

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян заговорил о важности создания дорожной карты для расширения стратегических связей между Тегераном и Нью-Дели, пишет Caspian News.

"Подготовка дорожной карты для стратегического сотрудничества может урегулировать долгосрочные двусторонние связи и защитить отношения от пагубных факторов", - сказал Амир Абдоллахиян на встрече со своим индийским коллегой Субрахманьямом Джайшанкаром в ходе официального визита в Индию. Абдоллахиян отметил огромный потенциал для расширения торгово-экономических отношений между двумя странами и отметил необходимость формирования рабочих групп для наблюдения за этими усилиями. В свою очередь, высокопоставленный индийский дипломат подчеркнул необходимость поддержки совместных усилий по расширению порта Чабахар и других транзитных маршрутов, а также общих региональных коридоров.

Министры иностранных дел двух стран высказались в поддержку продолжения диалога между официальными лицами Индии и Ирана на разных уровнях, который приведет к выработке дорожной карты стратегического сотрудничества. На встрече также был обсужден широкий круг вопросов, представляющих взаимный в стратегической, политической, экономической и культурной сферах. Иранские и индийские официальные лица также подписали договор о взаимной правовой помощи по гражданским и торговым вопросам.

На встрече с иранским министром премьер-министр Индии Нарендра Моди призвал активизировать усилия по развитию отношений его страны с Ираном и сказал, что отношения между двумя странами были не такими прочными во время пандемии COVID-19, выразив надежду на дальнейшее развитие двусторонних отношений в будущем. Моди сослался на соглашения о сотрудничестве, ранее подписанные между двумя странами, и заявил о готовности Индии выполнять эти соглашения.

Иранский министр также приветствовал "решительное неприятие" Индией спорных замечаний, сделанных официальным лицом правящей партии "Бхаратия Джаната парти"(БДП) относительно пророка Мухаммеда. "С тех пор, как я прибыл в Индию, мы стали свидетелями того, как индийские официальные лица заявляли, что индийское правительство решительно отвергает эти произвольные действия", - сказал Амир Абдоллахиян. Мы именно этого ожидали от индийских лидеров". 5 июня министерство иностранных дел Ирана вызвало посла Индии после комментариев, сделанных двумя бывшими членами правящей партии "Бхаратия Джаната парти" (БДП) Нупуром Шармой и Навином Джиндалом, которые вызвали широкий гнев среди мусульманских народов. Советник по национальной безопасности Индии Аджит Доваль заявил в ходе встрече с министром иностранных дел Ирана Хосейном Амир-Абдоллахияном, что "правонарушителями", сделавшими противоречивые замечания, "будут заниматься на уровне правительства и связанных с ним органов, чтобы это стало уроком для других".

Посол Индии в Азербайджане Бавитлунг Ванлалван был вызван в МИД Азербайджана 9 июня в связи с неоднозначными высказываниями. В ходе встречи было отмечено, что подстрекательские высказывания должностных лиц правящей партии Индии в адрес ислама и пророка Мухаммеда были охарактеризованы как неприемлемые.