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Сотрудники заводов "Боржоми" будут протестовать в Тбилиси

Сотрудники заводов &quot;Боржоми&quot; будут протестовать в Тбилиси

В Профсоюзе трудящихся в промышленности (LABOR) сообщили о том, что бастующие сотрудники заводов "Боржоми" намерены продолжить протесты перед зданием канцелярии в Тбилиси.

Ранее сообщалось, что протестующие с 31 мая сотрудники завода требуют выплаты задолженности по зарплате за два месяца, заключения бессрочных трудовых контрактов и восстановления уволенных сотрудников (50 человек) без всяких условий.

"Начинаем с Боржоми, и так как не слышно голосов бастующих, то продолжим у Государственной канцелярии в Тбилиси", - приводит слова заявления Sputnik Грузия.

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