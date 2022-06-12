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Три района Северной Осетии обеспечат питьевой водой

Три района Северной Осетии обеспечат питьевой водой

Жителей трех районов в Северной Осетии до 2025 года обеспечат качественной питьевой водой. На эти цели направят 4,3 млрд рублей, информирует пресс-служба Минэкономразвития РФ.

"Жителей трех районов Северной Осетии обеспечат качественной питьевой водой. Это станет возможно благодаря федеральному финансированию мероприятий, направленных на социально-экономическое развитие Республики Северная Осетия-Алания. Всего в законе о бюджете на 2022-2024 годы на эти цели предусмотрено 4,3 млрд рублей", - сказал министр экономического развития России Максим Решетников в ходе рабочего визита на Северный Кавказ.

 

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