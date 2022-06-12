Тарасова о WADA: своих талантов у них нет – отыгрываются на Валиевой

12 июн. 19:27

Расследование Всемирным антидопинговым агентством (WADA) дела российской фигуристки Камилы Валиевой, которая подозревается в нарушении антидопинговых правил, является организованной злостью и завистью, поделилась мнением заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова, комментарий которой приводит

"На много лет вперед у этой девочки есть шансы выигрывать у всех. Они ее дисквалифицируют не на год, не на два. Они совсем уже обалдели! Только и слышно от них: русских не пускаем, русских не пускаем", - сказала она газета "Спорт-Экспресс".

Ранее гендиректор WADA Оливье Ниггли заявил, что расследование дела Валиевой может занять более длительное время, чем было запланировано ранее.

"Своих талантливых детей у них нет, а с такой злостью их быть и не может, даже маленькие девочки в других странах злые. У этого расследования была очень большая огласка, к тому же все это случилось на Олимпийских играх. Вот откуда взялась эта организованная злость и зависть к нашему русскому, хорошему ребенку? Откуда у них такая злость к такой красавице, умнице, талантливой девочке?" - добавила Тарасова.