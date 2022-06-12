Азербайджан резко нарастил ненефтяной экспорт

12 июн. 18:49

В Центре анализа экономических реформ и коммуникаций Азербайджана привели данные о стоимости экспортированной государственными компаниями ненефтяной продукции.

Так, согласно опубликованным данным, в республике в январе - апреле 2022 года суммарная стоимость экспорта госкомпаниями ненефтяной продукции составила $439,4 млн, что на $169,04 млн, или на 62,5% превышает аналогичные прошлогодние показатели.

На первой строчке списка госкомпаний-участников экспортных операциях в ненефтяном секторе расположилось Управление маркетинга и экономических операций Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) с показателем стоимости экспорта в $ 208,4 млн в январе-апреле 2022 года против $ 67 млн в аналогичный период 2022 года.

Второе место в списке занимает ООО Azəralüminium с показателям в $72 млн и $45,2 млн соответственно, на третье строчке – ООО SOCAR Polymer $70,4 млн и $37млн соответственно.

Далее следуют ОАО "Азерэнержи" ($33,2 млн и $23,1 млн), ООО АПК Azərpambıq ($28,2 млн и $34,6 млн), ЗАО AzerGold ($25,1 млн и $30,6 млн), ООО Azəripək ($0,8 млн и $0,8 млн), ЗАО "Азербайджанские авиалинии" ($0,7 млн и $0,056 млн), Нахчыванская государственная энергетическая служба ($0,3 млн и $0,2 млн), ЗАО "Азербайджанские железные дороги" ($0,3 млн и $1,2 млн).

В Центре отметили также, что ненефтяной экспорт Азербайджана в январе – апреле 2021 года составил $965,5 млн.