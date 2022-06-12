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Москва начнет неделю с ливнями

Москва начнет неделю с ливнями

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец поделился прогнозами, согласно которым в начале предстоящей недели в Московском регионе выпадет треть от месячной нормы осадков, что составляет около 21 мм.

"Понедельник и особенно вторник будут самыми теплыми, днем до плюс 20-25 градусов, и плюс 23-28 градусов, соответственно. Прошумят ливни, прогремят грозы с общим количеством осадков до 21 миллиметра, что составляет два ведра дождевой воды или почти треть от всей месячной нормы. Пик осадков придется на вторую половину дня", - приводит слово собеседника РИА Новости.

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