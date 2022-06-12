Дагестан снова помог Крыму и Донбассу

12 июн. 17:44

Из Дагестана в Крым и Донбасс была отбавлена гумпомощь весом 186 т, в нее вошли продукты питания (вода, мука, сахар, крупы), товары первой необходимости (одежда, в том числе детская, средства гигиены) и медикаменты, не требующие особого температурного режима при перевозке.

"Очередная акция по отправке помощи жителям Донбасса и Крыма инициирована руководителем региона Сергеем Меликовым. В этот раз помощь была собрана рядовыми жителями республики. Дагестанцы всегда стоят на передовых позициях, наши люди всегда готовы оказать помощь тем, кто в ней нуждается", - сообщает пресс-служба партии "Единая Россия".