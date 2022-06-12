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Мурашко рассказал о планах реализации медицинских проектов

Мурашко рассказал о планах реализации медицинских проектов

Глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что все проекты, направленные на повышение качества и доступности медицинской помощи в стране, будут завершены по плану.

"Сегодня мы реализуем масштабные проекты, которые призваны сделать медицинскую помощь еще более качественной и доступной для каждого россиянина, вне зависимости от места его проживания. Эти проекты обязательно будут завершены по плану. Это станет еще одним шагом к благополучию всех граждан нашей страны. С праздником вас! С Днем России!" - сказал министр.

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